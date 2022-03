Liverpool faz 2 a 0 no Arsenal e encosta no City na ponta do Campeonato Inglês

Reds conquistaram a nona vitória seguida e agora estão há um ponto dos Citizens

Reprodução/ Twitter @LFC Roberto Firmino fez o segundo gol dos Reds na vitória desta quarta-feira



A Premier League terá uma reta final de campeonato bem emocionante. O Liverpool venceu o Arsenal nesta quarta-feira, 16, em jogo atrasado, e diminuiu a diferença para o líder Manchester City para apenas um ponto. Faltam nove rodadas para o fim do campeonato. O jogo no Emirates Stadium foi bem disputado e com a intensidade normal dos jogos de Premier League, mas os gols só saíram no segundo tempo. Logo aos nove minutos, Diogo Jota abriu o placar e oito minutos depois, Firmino deixou o dele e ampliou para os Reds. O Arsenal ainda tentou, mas não acertou a mira e a partida terminou em 2 a 0. No meio da semana, o Liverpool tem compromisso na Copa da Inglaterra, contra o Nottingham Forest. Já o Arsenal retorna para a 30ª rodada do Campeonato Inglês contra o Aston Villa, no sábado. Os Gunners estão na 4ª colocação com 51 pontos.