Liverpool faz 3 a 1 no Benfica e sai em vantagem nas quartas da Liga dos Campeões 

Pressionando desde o começo, os Reds conseguiram balançar as redes com Konaté, Sadio Mané e Luis Díaz; Darwin Núñez fez o tento solitário dos portugueses

EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES Jogadores do Liverpool comemoram gol contra o Benfica pela Liga dos Campeões



O Liverpool conquistou um excelente resultado nesta terça-feira, 5, ao vencer o Benfica por 3 a 1, no Estádio da Luz, em Portugal, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Pressionando desde o começo, os Reds conseguiram balançar as redes com Konaté e Sadio Mané, ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, os lusitanos descontaram com o uruguaio Darwin Núñez. Luis Díaz, já no fim duelo, tratou de fazer o terceiro dos britânicos. Com o resultado, a equipe inglesa pode perder por até um gol no embate de volta, marcado para o dia 13 de abril, no Anfield.

O time liderado por Jurgen Klopp tomou conta da partida no primeiro tempo. Além de conceder poucas oportunidades ao time da casa, o Liverpool mostrou seu poder ofensivo. Primeiro, aos 17 minutos, Konaté aproveitou escanteio cobrado por Robertson e cabeceou firme para o fundo das redes. Sem tirar o pé do acelerador, os Reds ampliaram em linda jogada envolvendo Alexander-Arnold, Luis Díaz e Sadio Mané – senegalês colocou para o fundo das redes aos 31 minutos. Na etapa complementar, Darwin Núñez descontou logo aos três, quando aproveitou furada de Konaté para marcar. Empolgados, os portugueses até tentaram o empate, mas acabaram levando o terceiro no fim. Díaz recebeu dentro da área, limpou o goleiro e mandou de canhota para as redes.