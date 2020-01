Liverpool pegará Chelsea na Copa da Inglaterra se bater time da 3ª divisão

EFE

O Liverpool poderá enfrentar o Chelsea, na quinta fase da Copa da Inglaterra, caso supere o modesto Shrewsbury Town, da terceira divisão do futebol do país, de acordo com sorteio realizado nesta segunda-feira (27).

O atual campeão europeu e mundial, além de líder do Campeonato Inglês, empatou ontem com o modesto adversário em 2 a 2, fora de casa, com isso, será obrigado a jogar nova partida, no estádio Anfield Road.

O reencontro entre as duas equipes acontecerá no dia 4 de fevereiro. O vencedor já sabe que terá pela frente o Chelsea, que no sábado despachou o Hull City, da segunda divisão, com vitória por 2 a 1, no campo do adversário.

Ainda de acordo com o sorteio feito hoje, o Manchester City visitará o Sheffield Wednesday, da segunda divisão; e o Manchester United pegará o vencedor do duelo entre o Northampton Town, do quarto nível do futebol do país, ou o Derby County, da segunda.

O Arsenal, que encararia nesta segunda-feira o Bournemouth, caso vença, terá pela frente o Portsmouth, da terceira divisão. Já o Tottenham, que disputará ‘replay’ contra o Southampton, já sabe que o eventual adversário, em caso de classificação, será o Norwich.

O Leicester receberá quem passar da série entre Coventry City, do terceiro nível e Birmingham City, do segundo. O Sheffield United, que vem surpreende na temporada, encarará o vencedor do segundo jogo entre Reading e Cardiff City, ambos da segunda divisão.

Por fim, o West Bromwich, também do segundo nível, aguarda a equipe vencedora da eliminatória entre Newcastle, da elite, e Oxford United, da terceira divisão.

*Com informações de Estadão Conteúdo