Liverpool renova contrato de Jürgen Klopp até 2026

EFE/EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY Klopp renovou contrato com o Liverpool até a metade de 2026



O Liverpool anunciou na tarde desta quinta-feira, 27, que renovou o contrato de Jürgen Klopp até junho de 2026 – o vínculo anterior do técnico ia até 2024. Além do badalado técnico, os assistentes Pepijn Lijnders e Peter Krawietz também prorrogaram sua passagem pelo Anfield. Contratado em 2015 após excelente passagem pelo Borussia Dortmund, o alemão já ganhou a Liga dos Campeões (2018/19), o Mundial de Clubes (2019), o Campeonato Inglês (2019/2020). Nesta temporada, ele levou os Reds ao título da Copa da Liga Inglesa e ainda briga por todos as outras competições.

“Há tantas palavras que eu poderia usar para descrever como estou me sentindo com essa notícia… Encantado, abençoado, privilegiado e animado seria um começo. Há muito o que amar neste lugar. Como qualquer relacionamento saudável, sempre tem que ser uma via de mão dupla; você tem que estar certo um para o outro. A sensação de que estávamos absolutamente certos um para o outro foi o que me trouxe aqui em primeiro lugar e é por isso que estendi anteriormente. Esta renovação é diferente por causa do tempo que estamos juntos. Eu tive que me perguntar: é certo para o Liverpool que eu fique mais tempo? Juntamente com meus dois gerentes assistentes, Pep Lijnders e Pete Krawietz, chegamos à conclusão de que era um ‘sim!'”, declarou Klopp.