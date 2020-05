Liverpool volta aos treinos em grupo após autorização da Premier League

Reprodução/Liverpool Alisson é goleiro do Liverpool



Líder do Campeonato Inglês 2019/20, o Liverpool retornou a treinar, nesta quarta-feira (20), com os jogadores se dividindo em pequenos grupos pelo Centro de Treinamento do clube.

A Premier League, organizadora da elite do futebol da Inglaterra, autorizou, a partir de ontem, a realização de atividades, após ter sido feito acordo com o governo do Reino Unido e todos os participantes terem aprovado a medida.

Jogadores, integrantes de comissões técnicas e outros funcionários foram submetidos a testes, antes das sessões serem retomadas. Em 748 exames, foram registrados seis casos de infecção pelo novo coronavírus, em três diferentes clubes.

Ontem, Chelsea, Newcastle e West Ham começaram a treinar. Hoje, além do Liverpool, o Manchester United também iniciou o trabalho com os jogadores divididos em pequenos grupos.

Smiles all round 😀❤️ …and some new hairstyles 😁 pic.twitter.com/8xbOusN5jw — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 20, 2020

*Com EFE