Liverpool vence o Everton em clássico e chega a 5ª vitória seguida na Premier League
Gravenberch e Ekitiké fizeram os gols dos Reds, enquanto Gueye diminuiu para os Toffees
Atual campeão inglês, o Liverpool mostrou que será difícil tirá-lo da trilha pelo bicampeonato. No clássico que abriu a 5ª rodada da Premier League, neste sábado (20), o time de Alisson, Salah e companhia levou um susto no fim, mas derrotou o Everton por 2 a 1, em Anfield, e manteve os 100% de aproveitamento na competição.
Com o resultado, a equipe comandada por Arne Slot chegou a 15 pontos na tabela e assegurou a liderança isolada do campeonato nacional por mais uma rodada, pressionando Arsenal, Tottenham, Bournemouth e Chelsea, que vêm na sequência e ainda atuam na rodada. Já os Toffees continuam com sete pontos.
Com suas principais contratações – Wirtz e Isak – no banco, o Liverpool contou com uma grande atuação do holandês Gravenberch para sair com a vitória. O camisa 38 inaugurou o placar, aos 10 minutos, em finalização após passe de Salah, e deu a assistência para Ekitiké ampliar aos 28.
A partida, porém, não foi tão tranquila como se desenhava. No segundo tempo, Gueye ainda descontou para os visitantes, que chegaram a ameaçar a meta de Alisson nos minutos finais, sem conseguir chegar ao empate.
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert
