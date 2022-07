Liverpool vence o Manchester City por 3 a 1, conquista título e vê craque rival perder gol incrível

Maior contratação dos Citizens para a temporada, Haaland desperdiçou uma chance no final da partida

André Yates/EFE/EPA Henderson, capitão do Liverpool, levanta o troféu da Community Shield



O Liverpool conquistou o primeiro título da temporada inglesa ao vencer o Manchester City por 3 a 1, em Leicester. Os Reds, que ficaram a um ponto dos Citizens na última Premier League, abriram o placar com gol do lateral-direito Alexander-Arnold, aos 21 minutos de jogo. O argentino Julián Álvarez empatou a 20 minutos do fim, mas um pênalti convertido por Mohamed Salah, aos 38 minutos do segundo tempo, e um gol de cabeça do uruguaio Darwin Núñez, nos acréscimos, deram o título aos jogadores comandados por Jurgen Klopp. O astro norueguês Erling Haaland teve um gol anulado nos acréscimos, pouco antes de Núñez marcar o terceiro dos Reds. Além disso, a principal contratação do City para a temporada (60 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 326 milhões) perdeu uma chance clara no finalzinho, ao acertar o travessão com o goleiro caído. O Liverpool não conquistava a Community Shield (a supercopa local) desde 2006. Foi o primeiro tento de Darwin Núñez pelo novo clube em uma partida oficial.

Veja o gol perdido por Haaland:

a apresentação de Haaland, melhor atacante da Premier League, ao mundo 🔥🔥🥴pic.twitter.com/3Y0fzjx2eF — Liverpool Insane Moments (@InsaneLfc) July 30, 2022

*Com informações da AFP