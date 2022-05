Liverpool vira sobre o Aston Villa e segue sonhando com título do Inglês 

Com o resultado, os Reds seguem na segunda posição e vão aos 86 pontos, ficando atrás do Manchester City somente no saldo de gols

Reprodução/Twitter/@LFC Mané e Diogo Jota comemorando gol do Liverpool diante do Aston Villa



O Liverpool segue na briga pelo título do Campeonato Inglês 2021/2022. Na tarde desta terça-feira, 10, o time treinado por Jürgen Klopp derrotou o Aston Villa por 2 a 1, no Estádio Villa Park, em jogo atrasado da 33ª rodada. A vitória, entretanto, foi conquistada com muita dificuldade. Depois de Douglas Luiz abrir o placar, os visitantes viraram com Joel Matip e Sadio Mané. Com o resultado, os Reds seguem na segunda posição e vão aos 86 pontos, ficando atrás do Manchester City somente no saldo de gols. A equipe de Pep Guardiola, porém, ainda tem mais três jogos a serem disputados, enquanto o Liverpool entra em campo apenas mais duas vezes no torneio.

O começo da partida no Villa Park foi completamente alucinante. Logo aos 3 minutos, Lucas Digne fez levantamento na medida para Douglas Luiz cabecear. Alisson defendeu num primeiro momento, mas deu rebote para o compatriota marcar a favor do Aston Villa. Dois minutos depois, porém, o Liverpool conseguiu a igualdade com Matip, que pegou sobra dentro da área e marcou depois de batida de escanteio. O jogo, então, ficou absolutamente aberto, com Coutinho assustando em arremate de fora da área e quase recolocando os mandantes à frente do placar. Curtis Jones, por sua vez, fez o goleiro Emiliano Martínez praticar boa defesa. No fim, os Reds desceram para o vestiário com 9 finalizações contra 7 da equipe de Steven Gerrard.

Demonstrando mais fôlego na segunda etapa, o Liverpool “martelou” até conseguir a virada. Em duas cobranças de falta, Alexander-Arnold assustou a equipe da casa, mandando ambas perto da trave. Já aos 19 minutos, Luis Díaz levantou na medida para Sadio Mané testar para o fundo das redes. Mohamed Salah, que entrou no decorrer da partida, também desperdiçou uma chance clara, enquanto Keita finalizou para fora da área. Já no fim, o Aston Villa ensaiou uma pressão e lançou várias vezes para dentro da bola, mas não foi o suficiente para empatar o duelo.