Liverpool vira sobre o Southampton e leva a decisão do Inglês para última rodada 

EFE/EPA/TOLGA O Liverpool é o vice-líder do Campeonato Inglês, com um ponto a menos que o Manchester City



O Liverpool conseguiu um importante resultado nesta terça-feira, 17, ao bater o Southampton por 2 a 1, no St. Mary’s Stadium, pela penúltima rodada do Campeonato Inglês 2021/2022. Depois de sair atrás do time mandante, que abriu o placar com Redmond, a equipe treinada por Jurgen Klopp virou com Takumi Minamino e Joel Matip. Com o resultado, os Reds chegam aos 89 pontos, ficando com apenas um a menos que o líder Manchester City. No próximo domingo, 22, a partir das 12 horas (de Brasília), o Liverpool enfrenta o Wolverhampton, em Anfield. Além de precisar vencer, a equipe de Mohamed Salah, Sadio Mané e companhia precisa torcer para que os comandados por Pep Guardiola tropecem diante do Aston Villa, no Etihad Stadium – todos os jogos da última rodada acontecerão no mesmo horário.

Sem chance de rebaixamento e apenas cumprindo tabela, o Southampton entrou em campo com a intenção de se despedir de seus torcedores na temporada em grande estilo. Pilhado, o time da casa fez um jogo equilibrado nos minutos iniciais e conseguiu marcar com Redmond, logo aos 13 minutos. O atacante arrancou desde o campo de defesa, cortou para dentro e bateu, contando com desvio para enganar Alisson. Após sair atrás, o Liverpool buscou reação, ainda que não tenha contado com as principais estrelas – além dos machucados Van Dijk, Salah e Fabinho, os titulares Mané, Luis Díaz, Thiago Alcântara e Alexander Arnold foram preservados. Aos 27 minutos, Minamino recebeu de Diogo Jota e estufou as redes de McCarthy, sem chance de defesa para o goleiro. No restante da etapa inicial, os Reds chegaram com Elliot e Firmino, mas pecaram no detalhe final.

No retorno do intervalo, Klopp preferiu manter o mesmo time e colocou o time em cima, tentando deixar o campeonato aberto até a última rodada. Diogo Jota, em batida cruzada, tirou tinta da trave do Southampton. Elliot, por sua vez, desperdiçou ótima oportunidade cara a cara com o goleiro. Depois de tanto insistir, Matip aproveitou cobrança de escanteio e desviou de cabeça para as redes, virando o placar no St. Mary’s Stadium, aos 22 minutos. Diminuindo o ritmo, o Liverpool passou a sofrer ataques, mas conseguiu administrar o resultado com boas atuações do sistema defensivo e de Alisson.