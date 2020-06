Em 1º jogo após volta, Liverpool empata clássico e tem título inglês adiado

Peter Powell/EFE O Liverpool desperdiçou a chance de conquistar o título inglês nesta rodada



O Liverpool empatou neste domingo, 21, com o rival local Everton por 0 a 0, no estádio Goodison Park, e, com isso não poderá conquistar o título do Campeonato Inglês nesta rodada. A taça seria erguida se os Reds ganhassem hoje, e o Manchester City perdesse para o Burnley amanhã. Líder disparado da competição, o time comandado pelo alemão Jürgen Klopp fez nesta tarde a primeira partida depois para paralisação provocada pela pandemia da Covid-19. Entre os titulares, estiveram o goleiro Alisson, o volante Fabinho e o atacante Roberto Firmino. No jogo, em que houve poucas chances de gol, o atacante Richarlison começou jogando pelo Everton, que ainda teve o meia-atacante Bernard em campo nos minutos finais.

Com o egípcio Salah no banco de reservas, por opção de Klopp, o Liverpool foi pouco efetivo no campo de ataque. E ainda viu o Everton, mesmo com menos posse de bola, criar as principais chances de gol da partida, muitas delas com a participação de Richarlison, ofuscando Firmino, que teve atuação apagada e foi substituído na segunda etapa, no duelo entre atacantes brasileiros. Foi do “Pombo”, inclusive, o primeiro lance perigoso da partida, logo aos 3min da etapa inicial, quando aproveitou vacilo de Fabinho, entrou na área e finalizou cruzado, levando Alisson a dar um tapa para evitar o gol.

Já na parte final do jogo, o Everton chegou a sufocar o Liverpool, tendo várias oportunidades, duas delas com participação direta de Richarlison. Aos 34min, o brasileiro foi lançado na esquerda e cruzou para Calvert-Lewin, que finalizou de letra. Alisson espalmou e Davies acertou a trave com seu chute, que também desviou em Gomez. Pouco depois, aos 36min, Richarlison ganhou de Lovren após lançamento, entrou na área, cortou o zagueiro e bateu forte para a defesa do goleiro compatriota. Depois de escapar de ser vazado, o Liverpool teve uma chance final de conseguir a vitória. Já nos acréscimos, Fabinho cobrou falta com perigo, mas Pickford conseguiu jogar a bola para fora, mantendo o placar de 0 a 0.

Com o empate, o Liverpool chegou aos 83 pontos e precisa de mais cinco para garantir a taça, independentemente de outros resultados. Se tivesse ganhado hoje, no entanto, precisaria de apenas uma derrota do Manchester City, vice-líder, com 60 pontos. Na próxima quarta-feira, 24, os Reds encararão o Crystal Palace, com chances de sair de campo campeões, desde que ganhem o compromisso, e os comandados pelo espanhol Josep Guardiola não tenham vencido o Burnley na próxima segunda, 22, no Etihad Stadium. O Everton, por sua vez, está na 12ª colocação, com 38 pontos, 11 acima da zona de rebaixamento.

*Com informações da Agência EFE e do Estadão Conteúdo