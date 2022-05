Liverpool x Real Madrid: Uefa anuncia show de Camila Cabello na final da Liga dos Campeões

Final está marcada para o dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris

Reprodução/Facebook Camila, de 25 anos, fará o show de abertura do evento da final da Champions



No estilo ‘Super Bowl’, a Uefa anunciou nesta segunda-feira, 09, que a final da Liga dos Campeões 2021/22 terá como abertura o show da cantora Camila Cabello. O anúncio foi feito com um vídeo da artista e terá o patrocínio da Pepsi, mesma empresa que patrocina os shows do intervalo na grande decisão do futebol americano nos Estados Unidos. Camila é uma cantora cubana de 25 anos que iniciou sua carreira no grupo Fifth Harmony, mas desde 2017 segue carreira solo. Entre seus principais hits estão ‘Havana’, ‘Señorita’, ‘Never Be the Same’ e a nova ‘Bam Bam’. O jogo entre Liverpool e Real Madrid está marcado para acontecer dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris, na França, às 16h (horário de Brasília). A partida será transmitida na HBO Max, TNT Sports e SBT.