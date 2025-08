Lorena brilha nos pênaltis e Brasil é eneacampeão da Copa América feminina

Seleção brasileira não jogou bem, precisou buscar o placar três vezes, mas foi campeão na disputa por pênaltis com sua goleira defendendo duas cobranças

Jose Jácome/ EFE A goleira Lorena, do Brasil, defende uma cobrança durante a disputa de pênaltis contra a Colômbia



No pior jogo da seleção em toda a competição, o Brasil venceu a Colômbia, nos pênaltis, e conquistou o nono título da Copa América feminina. Após um empate em 3 a 3 no tempo normal e 4 a 4 na prorrogação, Lorena brilhou nos pênaltis, defendeu duas cobranças das colombianas e garantiu o título. Marta foi eleita a melhor do jogo.

Arthur Elias optou por uma formação diferente, com Marta e Amanda Gutierres no banco, o que causou estranheza e se mostrou uma estratégia ruim. O Brasil foi dominado no primeiro tempo. Aos 24 minutos, depois de um bate e rebate na grande área, a bola sobrou no pé de Linda Caicedo, que chutou no cantinho e abriu o placar. Com o domínio colombiano, Arthur fez substituições ainda antes do intervalo. No início do segundo tempo, a árbitra marcou pênalti para o Brasil com auxílio do VAR e Angelina empatou.

Uma falha terrível da zaga brasileira colocou as colombianas em vantagem novamente. Aos 8, Tarciane recuou para a goleira Lorena, mas a bola foi para o fundo da rede. Aos 34 minutos, Gutierres dominou um cruzamento e bateu, empatando novamente.

Mas, de novo, as colombianas ficaram à frente no placar aos 42, com Mayra, em um contra-ataque rápido. No último minuto, Marta chuta forte e empata o jogo com um golaço. Na prorrogação, a Rainha foi mais uma vez decisiva e aproveitou cruzamento para chutar no cantinho de Tapia e marcar o quarto. No finzinho, a Colômbia empatou em um golaço de falta.

A decisão, então, foi para os pênaltis e Lorena brilhou defendendo duas cobranças. Foi sofrido, mas deu Brasil! A Colômbia ficou pela segunda vez com o vice campeonato.