Lucas Moura aparece em lista de piores do mundo de jornal espanhol; veja lista

Jornal Marca abriu votação do prêmio ‘The Worst’ em alusão à premiação ‘Fifa the Best’

Reprodução/ tottenhamhotspurs.com Lucas Moura perdeu espaço no Tottenham e deve ser negociado na próxima janela



O jornal espanhol Marca criou uma lista dos piores jogadores do mundo, o ‘The Worst’, e abriu votação para o público escolher. A iniciativa teve inspiração no prêmio da Fifa, o ‘Fifa the Best’, que foi entregue para os melhores jogadores do mundo em 2022 nesta segunda-feira, 27. Foram doze os selecionados pelo jornal, incluindo o brasileiro Lucas Moura, do Tottenham. O atacante não tem sido muito utilizado pelos Spurs e em janeiro chegou a atuar pelo Sub-21, marcando um gol. A lista ainda conta com nomes famosos como Harry Maguire, do Manchester United, Eden Hazard, do Real Madrid, e Pierre-Emerick Aubameyang, do Chelsea. Não foi especificado até quando a votação estará aberta, mas até o momento o campeão é Hazard com 55% dos votos. Para participar do prêmio clique aqui.

Confira a lista dos piores do ano do jornal Marca: