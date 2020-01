Lucas Paquetá nega problemas emocionais no Milan

Milan/Divulgação Lucas Paquetá



Lucas Paquetá resolveu se manifestar nesta sexta-feira (31) sobre as especulações envolvendo uma possível depressão que estivesse vivendo. O meia brasileiro do Milan negou o problema e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu.

Lucas Paquetá negou que esteja sofrendo de depressão e que tenha sentido dores no peito que acarretaram com sua saída de uma partida do Milan contra a Udinese.

Veja todo o post de Paquetá

“Fala pessoal, passando pra agradecer todas as mensagens que recebi nesses últimos dias e pra esclarecer pra vocês a minha verdadeira situação!

Nunca existiu graças a Deus, nenhuma depressão, nenhuma dor no peito, falta de amigos e desejo de voltar ao Brasil no momento!

Fizeram de uma pressão, de uma negociação, tudo isso citado acima!

Mas gostaria de agradecer a todos que torcem e se importam comigo.

Estou bem, irei continuar fazendo o meu máximo, trabalhando sério, em busca dos meus objetivos, para ajudar o Milan sempre! Obrigado a todos.”