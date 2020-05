Jornal coloca Lucas Paquetá na ‘seleção’ das piores contratações do Italiano

Milan/Divulgação Lucas Paquetá chegou ao Milan no começo de 2019



A “Gazzetta dello Sport”, um dos principais jornais esportivos da Itália, montou nesta quinta-feira (21) uma “seleção” das contratações que mais decepcionaram no campeonato nacional ao longo das últimas duas temporadas. Entre os onze jogadores do “time”, o único brasileiro é Lucas Paquetá, meio-campista vendido pelo Flamengo ao Milan, no começo de 2019.

No entendimento do periódico, Paquetá até começou bem sua trajetória no time “rossonero”, mas caiu de rendimento com o passar do tempo e se tornou negociável. “Com o treinador Gattuso, ele teve um bom início na Serie A, onde chegou em janeiro de 2019 do Flamengo. Então, entre Giampaolo e Pioli, ele se perdeu completamente, alegando muitas crises de depressão. O que aconteceu com o malabarista brasileiro que sempre tinha um sorriso no rosto?”, questionou o veículo de informação.

A “Gazzetta” diz que o Milan ainda pode recuperar parte dos 38 milhões de euros investidos na época e informa que a Fioretina, equipe da primeira divisão, estaria interessada no futebol de Lucas Paquetá. “O Milan não venderá por menos de 30 milhões, especialmente no caso de trocas envolvendo jogadores da Viola”, escreveu.

Lucas Paquetá, de apenas 22 anos de idade, soma apenas 36 partidas no Milan, contribuindo com um gol e três assistências. Antes da paralisação no futebol devido à pandemia de Covid-19, ele estava frequentando o banco de reservas.

O jornal italiano também listou outros nomes de peso na seleção das piores contratações, como Diego Godin (Inter de Milão), Alexis Sánchez (Inter de Milão) e Adrien Rabiot (Juventus). A ideia do diário foi colocar atletas que chegaram com grande expectativa e por um preço acima do normal.

Desta forma, a equipe ficou assim: Meret (Napoli); Spinazzola (Roma), Diego Godin (Inter de Milão), Vavro (Lazio) e Barreca (Genoa); Lucas Paquetá (Milan), Rabiot (Juventus) e Pastore (Roma); Verdi (Napoli), Lozano (Napoli) e Alexis Sánchez (Inter de Milão).