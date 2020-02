Lukaku x Ibrahimovic: Clássico de Milão põe atacantes badalados frente a frente

EFE/EPA/FABIO MURRU Ibrahimovic



Inter de Milão e Milan se enfrentarão no próximo domingo, no encerramento da 23ª rodada do Campeonato Italiano, em uma edição do ‘Derby della Madonnina’ que tem como destaque o duelo de centroavantes entre o ‘nerazzurro’ Romelu Lukaku e o ‘rossonero’ Zlatan Ibrahimovic.

Sem poder contar com Lautaro Martínez, suspenso, a Inter aposta algumas fichas em Alexis Sánchez, que voltou bem de lesão, mas a maioria delas vai para Lukaku. O belga marcou 16 gols nesta edição do Italiano, dois na vitória sobre a Udinese, no último domingo.

Entretanto, o ex-jogador do Manchester United costuma ir melhor longe do estádio San Siro, palco do duelo do fim de semana. Na casa dos rivais de Milão, o centroavante balançou a rede apenas quatro vezes.

Já ‘Ibra’ voltou ao Milan no mês passado e, aos 38 anos, é o principal nome do time dirigido por Stefano Pioli. Até agora, foram cinco jogos, com dois gols marcados. O sueco foi desfalque no empate com o Verona em 1 a 1, no último fim de semana, por problemas físicos, mas tem presença garantida no clássico.

A equipe de Pioli vem na oitava colocação do Italiano, com 32 pontos, mesmo número do Cagliari, que, em sexto, fecha a zona de classificação para a próxima Liga Europa. Entre eles, também, com 32, está o Parma, sétimo.

A Inter, por sua vez, vem brigando cabeça a cabeça pela liderança com a Juventus, líder com três pontos de vantagem (54 a 51). Neste sábado, a ‘Velha Senhora’ enfrentará o Verona, dono da nona posição, com um ponto a menos que o Milan.

A partida é importante para os ‘Bianconeri’ em âmbito coletivo e, em particular, para Cristiano Ronaldo. O craque marcou gols nas últimas nove partidas pelo campeonato nacional e está a dois compromissos do recorde de Gabriel Batistuta e Fabio Quagliarella.

Em terceiro lugar, vem a Lazio, que não perde pelo Italiano desde setembro, mas vem de um empate em casa justamente com o Verona, desperdiçando a chance de ser vice-líder. Os ‘Biancocelesti’ têm 50 pontos e no domingo irá ao Ennio Tardini encarar o Parma.

Na quarta e quinta posições, com 39 pontos, vêm Atalanta e Roma, respectivamente. ‘La Dea’ jogará contra a Fiorentina no sábado, no Artemio Franchi, enquanto os ‘Giallorossi’ abrirão a rodada nesta sexta encarando o Bologna no Estádio Olímpico.

Programação da 23ª rodada do Campeonato Italiano:

Sexta-feira

Roma – Bologna

Sábado

Fiorentina – Atalanta

Torino – Sampdoria

Verona – Juventus

Domingo

Spal – Sassuolo

Brescia – Udinese

Genoa – Cagliari

Napoli – Lecce

Parma – Lazio

Inter de Milão – Milan

*Com informações da EFE