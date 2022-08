Luva de Pedreiro é ‘anunciado’ pelo Atlético de Madrid e gera dúvidas de torcedores: ‘Joga em qual posição?’

Na Espanha para realizar compromissos comerciais, o fenômeno da web visitou o Wanda Metropolitano e recebeu as ‘boas-vindas’ das página oficial do clube colchonero

Reprodução/Twitter/@Atleti Luva de Pedreiro foi 'anunciado' como reforço do Atlético de Madrid



O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, foi “anunciado” como novo reforço do Atlético de Madrid. Na Espanha para realizar compromissos comerciais, o fenômeno da web visitou o Wanda Metropolitano e recebeu as “boas-vindas” das página oficial do clube colchonero. O que o clube não esperava, no entanto, é que muitos torcedores ainda não conheciam o brasileiro, que soma quase 18 milhões de seguidores no Instagram. Assim, alguns internautas entraram no perfil do Atleti para ter mais informações do jovem: “Quem é este?” e “Joga em qual posição?” foram algumas indagações feitas nas redes sociais. Além do clube da capital espanhola, Luva de Pedreiro também foi homenageado pela La Liga, órgão responsável por gerir o Campeonato Espanhol. “Obrigado La Liga! Magnífico, sensacional! La Liga é a melhor liga do Mundo! Receba!”, comentou.

Quien es? De q juega? Va al filial? Joder q panorama — Martin Yuste Torres (@MartinYusteT) August 11, 2022