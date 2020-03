Mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro sofre AVC em Portugal

Reprodução/Instagram Dolores Aveiro, Cristiano Ronaldo e o filho de CR7 juntos



Dolores Aveiro, mãe do atacante Cristiano Ronaldo, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na madrugada desta terça-feira (3). De acordo com o “Jornal da Madeira”, a portuguesa de 65 anos deu entrada de emergência no Hospital Dr. Nélio Mendonça, em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal.

Segundo informações da imprensa local, Dolores está estável e consciente. Ela, no entanto, ficará em estado de observação para os médicos verificarem qualquer tipo de sequela.

Conforme informações do “O Jogo”, Cristiano Ronaldo já deixou a concentração da Juventus para viajar ao seu país natal e acompanhar o caso de perto. A “Velha Senhora” tem compromisso marcado para a próxima quarta-feira (4), diante do Milan, pela Copa da Itália.

Através das redes sociais, o Sporting, clube responsável por revelar Cristiano Ronaldo, desejou melhoras à mulher que detém o cargo de embaixadora da Fundação da agremiação.

“O Sporting Clube de Portugal deseja as melhoras e uma rápida recuperação a Dolores Aveiro, embaixadora da Fundação do Clube e referência inconfundível para todos os nossos sócios”, escreveu.