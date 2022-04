Manchester City e Liverpool empatam em 2 a 2 e mantêm briga pelo título

De Bruyne e Gabriel Jesus marcaram para o time de Guardiola, enquanto Diogo Jota e Mané anotaram os tentos da equipe de Klopp

Reprodução/Twitter @ManCity Atacante brasileiro marcou um dos gols da partida



Em partida considerada decisiva, o Manchester City recebeu o Liverpool para disputar a liderança do Campeonato Inglês. A partida foi disputada no Etihad Stadium neste domingo, 10, e terminou empatada em 2 a 2. Dentro de campo, Kevin De Bruyne e Gabriel Jesus marcaram os gols do City, enquanto Diogo Jota e Sadio Mané anotaram os tentos dos Reds. Com o resultado, o City segue na liderança com 74 pontos, apenas um a mais que o Liverpool, atual segundo colocado. As duas equipes seguem vivas na Liga dos Campeões e ainda têm sete partidas no torneio nacional para disputar nesta temporada. Na próxima rodada, o Liverpool visita o Aston Villa enquanto o City visita o Wolverhampton.