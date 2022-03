Manchester City está disposto a pagar R$ 3 milhões por semana para Haaland

Caso a negociação avance e o clube pague esta quantia, o atacante passará a ser o jogador mais bem remunerado do Campeonato Inglês, superando os astros Cristiano Ronaldo, do United, e Kevin De Bruyne, do próprio City

EFE / EPA / Sebastian Widmann Haaland é o destaque do Borussia Dortmund das últimas temporadas



Mesmo enfrentando alguns problemas físicos na atual temporada, Erling Haaland segue bastante valorizando no mercado da bola europeu. De acordo o tabloide “Daily Mail”, o Manchester City está disposto a pagar 600 mil euros (R$ 3,3 milhões) por semana para convencer o atacante norueguês a sair do Borussia Dortmund. Caso a negociação avance e o clube pague esta quantia, o centroavante passará a ser o jogador mais bem remunerado do Campeonato Inglês, superando os astros Cristiano Ronaldo, do United, e Kevin De Bruyne, do próprio City, que não ultrapassam R$ 2,5 milhões.

Segundo a publicação, o Manchester City acredita que um acordo possa ser selado entre todas as partes em cerca de um mês – Haaland chegaria no Ettihad Stadium, entretanto, somente na próxima temporada, em julho deste ano. Apesar disso, os ingleses ainda enfrentam a concorrência de Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcelona. Sua cláusula contratual no Dortmund, por outro lado, não seria um problema, já que a multa está na casa dos 75 milhões de euros (R$ 424 milhões), um valor baixo para o status do centroavante. Atualmente com 21 anos, o jovem 80 partidas oficiais com a camisa dos alemães, contabilizando 80 gols e 21 assistência no período. Antes disso, ele já havia se destacado por Bryne FK e Molde (ambos da Noruega), além do RB Salzburg (Áustria).