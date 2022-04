Manchester City fura retranca do Atlético de Madrid e vence com gol de Kevin De Bruyne

Após sofrer com a retranca espanhola na etapa inicial, o time de Pep Guardiola conseguiu encontrar espaços e marcou com o belga na segunda etapa

EFE/EPA/PETER POWELL De Bruyne marcou para o City contra o Atlético de Madrid



O Manchester City não teve vida fácil, mas pressionou bastante e venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0, no Etihad Stadium, na Inglaterra, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Após sofrer com a retranca espanhola na etapa inicial, o time de Pep Guardiola conseguiu encontrar espaços e marcou com Kevin De Bruyne no segundo tempo. Desta forma, os “citizens” levam uma pequena vantagem para o duelo de volta, agendado para o dia 13 de abril, no Wanda Metropolitano, na capital espanhola.

O City obteve 73% de posse de bola no primeiro tempo, finalizou seis vezes e não deixou o rival se aproximar da meta de Ederson. Ainda assim, o time de Guardiola desceu para o vestiário sem empolgar e com o placar zerado. No segundo tempo, as equipes voltaram da mesma forma, com o Atlético de Madrid recuado e travando o jogo da equipe de Manchester. O panorama só mudou quando Guardiola fez uma alteração tripla, colocando Phil Foden, Gabriel Jesus e Grealish em campo. Logo depois das substituições, Kevin De Bruyne recebeu bela assistência de Foden e bateu na saída de Oblak. Nos minutos finais, o duelo ficou mais aberto, e Foden quase ampliou.