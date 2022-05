Manchester City inaugura estátua de Agüero em homenagem aos 10 anos do gol histórico

No confronto com o Queens Park Rangers, em 13 de maio de 2012, pela última rodada do Campeonato Inglês, o atacante balançou as redes aos 48 minutos do segundo tempo e deu o título ao clube após 44 anos

Reprodução/Twitter/@ManCity Sergio Aguero foi homenageado com uma estátua pelo Manchester City



Há dez anos, o argentino Sergio Agüero marcava um dos gols mais importantes da história do Manchester City. No confronto com o Queens Park Rangers, em 13 de maio de 2012, pela última rodada do Campeonato Inglês, o atacante balançou as redes aos 48 minutos do segundo tempo e deu o título ao clube após 44 anos. Como forma de homenagear o ex-atleta, que pendurou as chuteiras precocemente devido a um problema cardíaco, os Citizens lançaram uma estátua de Agüero em seu estádio, o Etihad Stadium. Segundo o clube, o monumento também celebra a “notável contribuição” do jogador para o sucesso do City e diz que o gol “foi sem dúvida um dos maiores momentos da história do esporte”.