Manchester City não deve colocar empecilhos para saída de Aguero em 2021, diz jornal

Divulgação PL Agüero



Maior artilheiro da história do Manchester City, Sergio Aguero pode deixar o clube inglês no meio de 2021. Segundo informações do jornal Daily Mail, os cityzens não vão dificultar uma eventual saída do argentino.

Sergio Aguero terá 33 anos quando seu contrato com o Manchester City acabar. A diretoria do clube acredita que o atacante vai desejar voltar ao futebol argentino para encerrar a carreira por lá.

Ídolo do City, a direção não pretende dificultar a vida de Aguero. O atacante argentino se tornou no último final de semana o maior artilheiro não inglês da história da Premier League, com 178 gols, superando o francês Thierry Henry.

O Daily Mail aponta que Harry Kane, do Tottenham, e Lautaro Martinez, argentino da Inter de Milão, são os dois nomes preferidos do Manchester City para substituir Kun Aguero.