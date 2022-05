Manchester City oficializa contratação de Erling Haaland

De acordo com o clube inglês, o atacante integrará o elenco de Pep Guardiola a partir da próxima temporada, em 1º de julho deste ano

Reprodução/Dortmund Erling Haaland é o novo reforço do Manchester City



O Manchester City anunciou nesta terça-feira, 10, que chegou a um “princípio de acordo” pela contratação do atacante Erling Haaland, destaque do Borussia Dortmund nas últimas temporadas. De acordo com o clube inglês, o atacante integrará o elenco de Pep Guardiola a partir da próxima temporada, em 1º de julho deste ano. O centroavante norueguês iniciou a carreira no Bryne e ainda atuou pelo Molde antes de deixar a Noruega. Depois, passou duas temporadas no RB Salzburg até fechar com os alemães em 2019/20. No clube aurinegro, marcou até o momento 85 gols em 88 jogos disputados e foi artilheiro da última edição da Liga dos Campeões.

Manchester City e Borussia Dortmund não divulgaram os valores da negociação. Segundo informações da imprensa europeia, o valor estimado da multa está entre 60 e 75 milhões de euros (R$ 325 e 406 milhões). Além disso, Haaland terá o maior salário do clube inglês, ao lado meio-campista belga Kelvin De Bruyne: 375 mil libras (R$ 2,3 milhões) por semana. Mais cedo, em entrevista coletiva, Pep Guardiola havia elogiado o jogador de 21 anos, mas disse que não poderia falar mais sobre a negociação por questões burocráticas.