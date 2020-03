Manchester City sofre, mas mantém hegemonia e conquista o tri da Copa da Liga Inglesa

Andy Rain/EFE O Manchester City conquistou simplesmente oito dos últimos novo títulos disputados na Inglaterra



O Manchester City adicionou mais um troféu à sua galeria de conquistas recentes. Neste domingo (01), o time comandado por Pep Guardiola evitou a zebra e bateu o Aston Villa por 2 a 1, em Wembley, para faturar o título da Copa da Liga Inglesa.

Foi a terceira taça consecutiva dos Citizens no torneio, a sétima na história. O número mais impressionante, no entanto, é o de que, dos últimos nove troféus disputados na Inglaterra, o City conquistou oito – a única exceção foi a Copa da Inglaterra 2017/18.

Engana-se, porém, quem acha que a vitória deste domingo foi fácil. O Manchester City até abriu 2 a 0 antes da primeira meia-hora de jogo com gols de Agüero e Rodrigo, mas viu o Aston Villa diminuir com Samatta e quase empatar a poucos minutos do fim.

Aos 42min do segundo tempo, Trezeguet acertou a trave em cabeçada e por pouco não igualou o marcador.