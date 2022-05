Manchester City vence o Aston Villa com virada histórica e conquista o título do Campeonato Inglês

Equipe de Guardiola estava perdendo por 2 a 0, mas virou a partida em 5 minutos e conquistou seu oitavo título inglês

Reprodução/Twitter @ManCity Jogadores do City comemorando título após virada heroica



O Manchester City conquistou o título de campeão inglês depois de protagonizar uma das maiores viradas da história do futebol. A equipe de Pep Guardiola estava perdendo para o Aston Villa por 2 a 0 e, com a vitória do Liverpool contra o Wolverhampton, ia perdendo o título. Entretanto, em cinco minutos, Gundogan (duas vezes) e Rodri marcaram para o City e recolocaram a equipe de Guardiola na frente no placar. Com o resultado, os Citizens garantiram a liderança e seu oitavo título nacional, sendo o quarto nos últimos cinco anos. “Foi uma partida incrível. Não sei o que dizer para ser sincero. […] Somos humanos e depois de estar perdendo por 2 a 0 as chances eram muito, muito pequenas”, destacou Gundogan, herói da noite. Mesmo com a vitória por 3 a 1 contra o Wolverhampton em Anfield, o Liverpool ficou com o vice-campeonato.