Manchester United anuncia Erik Ten Hag como novo treinador

Contrato começa na próxima temporada e vai até junho de 2025, com possibilidade de prorrogação por um ano; treinador está no Ajax atualmente

Reprodução/Twitter/ManUtd Erik Ten Hag é o novo técnico do Manchester United



O Manchester United anunciou nesta quinta-feira, 21, a contratação do holandês Erik Ten Hag, de 52 anos, como treinador da equipe para a próxima temporada. O contrato vai até junho de 2025, com possibilidade de prorrogação por mais um ano. “É uma grande honra ser nomeado treinador do Manchester United e estou muito empolgado com o desafio que temos pela frente”, afirmou Ten Hag ao site oficial do United. “Conheço a história deste grande clube e a paixão dos torcedores e estou absolutamente determinado a desenvolver uma equipe capaz de entregar o sucesso que merece”, continuou. O diretor de futebol do clube, John Murtough, elogiou o novo técnico e exaltou o trabalho de Ten Hag no Ajax, time em que trabalha atualmente. “Nos últimos quatro anos, Erik provou ser um dos treinador mais empolgantes e bem-sucedidos da Europa, conhecido pelo futebol atraente e ofensivo de sua equipe e compromisso com os jovens.” O treinador, inclusive, falou sobre sua saída do clube holandês. “Será difícil deixar o Ajax após esses anos incríveis, e posso garantir aos nossos torcedores meu total comprometimento e foco em levar esta temporada a uma conclusão bem-sucedida antes de me mudar para o Manchester United”, concluiu.