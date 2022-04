Manchester United está de olho em zagueiro holandês como 1º reforço de Erik ten Hag

Jurrien Timber, de 20 anos, é destaque da zaga do Ajax, atual clube do próximo treinador dos Red Devils

Anunciado na semana passada como o próximo treinador do Manchester United, o holandês Erik ten Hag já tem o primeiro nome para reforçar o elenco dos Red Devils: Jurrien Timber. O jovem zagueiro holandês de 20 anos está no Ajax, atual clube de Erik, e é considerado um dos talentos defensivos ‘mais promissores’ da Europa. Timber estreou na temporada passada no profissional e fez 20 jogos, na atual temporada o número subiu para 27 jogos sendo extremamente importante para o ‘Joden’, que atingiu o recorde defensivo da Eredivisie com menos gols sofridos, apenas 15 em 30 rodadas. O zagueiro foi convocado seis vezes para a seleção da Holanda. Segundo a ESPN, o United tem um relatório sobre Timber bem preparado e vê a possibilidade de contratação por meio de intermediários. Do atual elenco, Eric Bailly e Phil Jones estão sendo negociados, enquanto Harry Maguire é um dos mais criticados da torcida. O Ajax é o líder da Liga local com 75 pontos, quatro a frente do rival PSV, faltando quatro rodadas para o fim do campeonato. Já o United é sexto na Premier League, que dá vaga para a Conference League.