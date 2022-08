Manchester United fecha acordo com Casemiro por R$ 308 milhões, diz mídia inglesa

Volante do Real Madrid precisa realizar exames médicos antes do anúncio oficial

EFE Casemiro trocará o Real Madrid pelo Manchester United na janela de transferências



O volante brasileiro Casemiro deve trocar o Real Madrid pelo Manchester United nesta janela de transferências. O acordo está sendo vinculado pela mídia inglesa nesta quinta-feira, 18. Os valores giram em torno de 59,3 milhões de libras (R$ 308 milhões, na cotação atual). De acordo com a Sky Sports, o valor inicial de pagamento será 50,7 milhões e 8,5 milhões em complementos. O contrato seria de quatro anos com opção de renovação por mais um ano. Com as recentes extensões de contrato de Modric e Kroos, além dos jovens Camavinga, Tchouameni e Valverde, Ancelotti não vê Casemiro como indispensável e não travou a transferência. O brasileiro ainda realizará exames médicos. O United também tentou a contratação de Antony, mas o Ajax rejeitou a oferta. O time inglês não tem um início de temporada bom. São duas derrotas em dois jogos e na próxima rodada da Premier League encara o Liverpool.