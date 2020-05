Manchester United entra na briga com o Liverpool para contratar Timo Werner

Kai Pfaffenbach/EFE Werner é o vice-artilheiro do Campeonato Alemão



O Manchester United sabe que o Liverpool está perto de fechar um acordo com Timo Werner, atacante do RB Leipzig. Ainda assim, os “Diabos Vermelhos” entraram na disputa para contratar o alemão na próxima janela de transferências. As informações foram reveladas pelas “ESPN”, nesta quinta-feira (28).

A pedido de Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, o clube está tentará reformular o seu ataque e tem Timo Werner como principal nome em sua lista.

O jogador do RB Leipzig é o vice-artilheiro do Campeonato Alemão, atrás de Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Na temporada, Werner soma 39 jogos, 30 gols e 12 assistências.

Desta forma, mesmo financeiramente afetado com a pandemia de Covid-19, o United promete investir forte na próxima janela. Além de tentar adquirir Werner, o clube de Manchester sonha em comprar Jadon Sancho, do Borussia Dortmund.

A ideia da diretoria é voltar a colocar o Manchester United no topo do Campeonato Inglês. Na atual edição, a equipe está na quinta colocação.

A Premier League, inclusive, será retomada no dia 17 de junho. A ideia dos organizadores é encerrar o torneio em campo no primeiro final de semana de agosto.