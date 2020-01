Manchester United mira retorno de Tévez para substituir lesionado Rashford

Divulgação CABJ Carlos Tévez está no Boca Juniors



O Manchester United está em busca de um atacante para substituir Marcus Rashford, principal jogador da equipe nesta temporada 2019/20. E, de acordo com o diário “Daily Mail”, os “Diabos Vermelhos” decidiram que o nome ideal para a reposição é o de Carlos Tévez.

Atualmente no Boca Juniors, o argentino pretende deixar a Bombonera e acredita que ainda pode atuar em alto nível em um grande clube europeu. Segundo o tabloide, a ideia de Tévez, de 35 anos de idade, seria encerrar a carreira no United.

No Boca, Tévez perdeu espaço e vem frequentando o banco de reservas, ainda que mantenha o status de ídolo da torcida. Na temporada, ele contabiliza apenas 10 partidas, com três gols marcados.

O time de Manchester está sofrendo muito com a ausência de Rashford, que sofreu uma lesão nas costas e só voltará aos gramados nos últimos meses da temporada. Sem o inglês, a equipe treinada por Solskjaer coleciona duas derrotas consecutivas no Campeonato Inglês.

Para adquirir Tévez, o United precisará correr contra o tempo, já que a janela de transferências da Europa fecha no próxima dia 1º de fevereiro.

Tévez obteve passagem de sucesso no Manchester United entre 2007 e 2009, quando participou das conquistas do Champions League 2007/08, do Mundial de Clubes 2008 e do Campeonato Inglês 2007/08 e 2008/09.