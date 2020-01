Manchester United oficializa contratação de português Bruno Fernandes

Divulgação Bruno Fernandes é o novo reforço do Manchester United



O Manchester United anunciou, nesta quinta-feira (30), a contratação do meio-campista Bruno Fernandes. Destaque do Sporting, o português assinou contrato com o clube britânico até junho de 2025, ou seja, válido por cinco anos e meio.

Destaque do Sporting, Bruno Fernandes foi contrato pelos “Red Devils” por 55 milhões de euros (aproximadamente R$ 258 milhões, na cotação atual), de acordo com o site “Transfermakt”, especializado no mercado esportivo.

Falando como jogador do United pela primeira vez, Bruno demonstrou empolgação e disse ser fã do clube do clube de Manchester desde a época em que seu conterrâneo Cristiano Ronaldo representava as cores vermelhas.

“Meu amor pelo Manchester United começou quando eu via Cristiano Ronaldo jogar, e desde então sou um grande fã deste grande clube. Para mim, agora, jogar pelo Manchester United é incrível, trabalhei duro para chegar a esse momento e posso prometer aos torcedores que darei tudo para ajudar a nos trazer mais sucesso e troféus”, comentou.

Já Ole Solskjaer, treinador do time, exaltou as qualidades do recém-contratado. “Estamos acompanhando o Bruno há muitos meses e todos aqui ficaram impressionados com seus atributos e o que ele trará para essa equipe. Mais importante ainda, ele é um ser humano fantástico, com uma grande personalidade e suas qualidades de liderança são claras para todos verem”, falou.

Revelado pelo Novara, o armador computa passagens por Udinese e Sampdoria, ambas da Itália. No Sporting, Bruno Fernandes marcou 63 gols e deu 52 assistências em 137 partidas.