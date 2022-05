Manchester United sofre goleada e está matematicamente eliminado da Champions League

Clube liderado por Cristiano Ronaldo perdeu de 4 a 0 para o Brighton e não irá disputar o torneio continental na próxima temporada

EFE/EPA/PETER POWELL Pelo Manchester United, Cristiano Ronaldo não jogará a próxima edião da Liga dos Campeões da Europa



As chances do Manchester United de se classificar para a próxima edição da Champions League acabaram neste sábado, 7, após ser goleado pelo Brighton por 4 a 0. Após uma fraca atuação em casa, os diabos vermelhos encontram-se na sexta colocação , com 58 pontos, do campeonato inglês e, matematicamente, não alcançam mais Tottenham e Arsenal na briga pela quarta posição. Agora, a equipe de Cristiano Ronaldo tem apenas mais um jogo pela frente, válido pela 38ª rodada, contra o Crystal Palace, no dia 22 de maio, antes de encerrar a sua participação na Premier League de 2022.