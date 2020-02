Mané retorna de lesão e faz gol da vitória do Liverpool sobre Norwich

EFE/EPA/PETER POWELL

Sadio Mané, recuperado de lesão, retornou neste sábado ao Liverpool e fez o único gol da partida sobre o lanterna Norwich, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, deixando a equipe cada vez mais perto do título.

O atacante senegalês, que esteve fora dos últimos quatro jogos do Reds, saiu do banco de reservas para fazer um belo gol e garantir a 25ª vitória em 26 jogos da equipe de Anfield Road na competição nacional.

O Norwich, empurrado por seus torcedores que lotaram as arquibancadas do Estádio Carrow Road, resistiu aos ataques do Liverpool e até teve oportunidades de abrir o placar.

O meia alemão Lukas Rupp, na reta final do primeiro tempo, teve a primeira chance de fazer o gol dos anfitriões, mas a bola parou nas mãos do goleiro brasileiro Alisson.

Na etapa final, o ganês Alexander Tettey surpreendeu a defesa do Liverpool, acertando um chute rasteiro que bateu na trave.

Mas para chegar a sua 17ª vitória consecutiva na Premier League, o Liverpool precisava da conexão entre Henderson e Mané. O meia lançou uma bola longa ao senegalês, que dominou entre dois zagueiros e conseguiu concluir para decretar o triunfo dos Reds.

Com 25 pontos à frente do vice-líder Manchester City, o Liverpool viajará para Madri, onde enfrentará o Atlético de Madrid, na próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

*Com informações da EFE