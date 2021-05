Marcelo, Casemiro, Benzema e outros jogadores do Real agradecem Zidane; confira

Os atletas do time madrileno mostraram muito carinho com o treinador, que encerrou a sua segunda passagem no clube espanhol

Zidane ao lado de Karim Benzema durante treino no Real Madrid



Logo após o Real Madrid confirmar o fim da segunda passagem de Zinedine Zidane como treinador do clube, vários jogadores do time foram às redes sociais demonstrar apoio ao técnico. Entre os brasileiros, o quarteto formado por Marcelo, Casemiro, Vinícius Júnior e Rodrygo agradeceu o francês pelo período em que comandou a equipe madrilena. Além deles, nomes importantes do elenco, como o atacante Karim Benzema, Sergio Ramos e Luka Modric também mandaram mensagens de carinho.. De março de 2019 a maio de 2021, Zidane conquistou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha na temporada 2019/20. Já entre 2016 e 2018, em sua estreia como “professor”, o francês faturou três edições da Liga dos Campeões três taças do Mundial de Clubes, duas Supercopas da Europa, um Espanhol e uma Supercopa da Espanha. No total, o treinador esteve à frente do clube em 283 partidas – foram 182 vitórias, 61 empates e 39 derrotas.

Zidane, no entanto, vinha sendo criticado pelo desempenho de sua equipe, que não conquistou nenhum título na última temporada – foi a primeira vez desde a temporada 2009/10 que o Real não venceu nenhum campeonato disputado. De acordo com o jornal espanhol “As”, três nomes despontam como favoritos para substituí-lo: o ex-atacante Raúl González, ídolo do clube e atual comandante do Real Castilla, equipe B do time merengue, e os italianos Antonio Conte, que deixou a Inter de Milão, e Massimiliano Allegri, ex-técnico da Juventus.

Confira as homenagens: Rodrygo “Foi um prazer trabalhar contigo, Mister. Desejo a melhor das sortes e o melhor para a tua vida. Obrigado, Zizou!”

Casemiro

“Obrigado por tudo, mister. Eu lhe devo grande parte do que sou. Admiração eterna.”

Luka Modric

“Foi um prazer jogar para você e ganhar contigo. Você é muito grande. Muita sorte.”

Benzema

“Obrigado Frérot por tudo que você me deu tanto profissional como pessoalmente… Estou orgulhoso e honrado por ter podido seguir em frente e crescer com o homem que você é. Vejo você…”

Marcelo

“Obrigado por todos esses anos no clube, mister. Desejo o melhor para o seu futuro!”

Vinicius Júnior

“Obrigado por tudo, mister. Sorte em sua nova etapa.”

Sergio Ramos

“ZZ, o único. Te desejo todo o melhor. Você merece, você merece. Aproveite a vida, aproveite a família. Grande abraço.”