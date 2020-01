Marcelo fica fora da lista de relacionados para jogo do Real Madrid

Reprodução / Twitter / Real Madrid CF Marcelo perderá outro confronto do Real Madrid no Campeonato Espanhol



O lateral-esquerdo Marcelo ficou fora da lista de relacionados divulgada nesta sexta-feira (3) pelo técnico francês Zinédine Zidane, para o primeiro jogo do Real Madrid nesta temporada, no sábado (4), contra o Getafe, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol.

O defensor, que está afastado dos gramados desde 5 de dezembro, se recuperou durante a semana de problemas musculares na panturrilha esquerda e chegou a treinar com companheiros. Ainda assim, a comissão técnica preferiu ser cautelosa quanto a utilização.

Além de Marcelo, o atacante espanhol Lucas Vázquez, outro que voltou a trabalhar nos últimos dias, e o meia colombiano James Rodríguez, que se recupera de lesão, também não estão na lista divulgada por Zidane para o encontro com o Getafe.

O zagueiro espanhol Sergio Ramos, por sua vez, será desfalque por estar suspenso, devido acúmulo de cartões amarelos.

Por outro lado, o volante Casemiro, que não atuou no empate com o Athletic Bilbao em 0 a 0, no último jogo de 2019, também por causa de suspensão, volta a ficar disponível.

*Com informações da EFE