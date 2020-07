Marcelo sofre lesão na coxa e pode perder reta final do Campeonato Espanhol

Lateral esquerdo havia recuperado a vaga de titular no time treinado por Zinedine Zidane

Divulgação Marcelo durante treinamento no Real Madrid



O Real Madrid comunicou, na tarde desta sexta-feira (10), que o lateral esquerdo Marcelo sofreu uma lesão na coxa. Desta forma, o brasileiro é desfalque certo para o confronto diante do Alavés, no Alfredo Di Stéfano, na capital, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

“Após os testes realizados pelos Serviços Médicos do Real Madrid em Marcelo, ele foi diagnosticado com uma lesão muscular no adutor esquerdo. Evolução pendente”, informou o clube merengue.

De acordo com a imprensa espanhola, Marcelo perderá as partidas restantes da La Liga – depois de hoje, restará apenas três rodadas para o final da competição. Assim, o ala tentará se recuperar a tempo de disputar as oitavas de final da Champions League, contra o Manchester City, em agosto.

No Espanhol, o Real Madrid lidera o torneio com 77 pontos, apenas um a mais que o Barcelona, que bateu o Espanyol na última quarta-feira.