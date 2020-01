Marcelo volta e é novidade no primeiro treino do Real Madrid em 2020

Divulgação/Real Madrid Marcelo



O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, foi uma das novidades do primeiro treino do Real Madrid em 2020, realizado nesta quarta-feira, em que o técnico francês Zinedine Zidane também contou com o atacante espanhol Lucas Vázquez.

O ex-Fluminense participou integralmente de atividade com os companheiros pela primeira vez, desde 5 de dezembro, quando sofreu a quarta lesão na temporada. O defensor apresentou problemas musculares na panturrilha esquerda.

Ao pisar no gramado do centro de treinamento hoje, Marcelo tem chances de entrar em campo na visita ao Getafe, neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Na quarta, a equipe estreia na Supercopa da Espanha, em duelo com o Valencia.

Outro jogador que voltou a trabalhar com o elenco do Real Madrid hoje foi Lucas Vázquez, que estava entregue ao departamento médico desde 21 de novembro, por causa de uma fratura no dedinho do pé esquerdo.

Por outro lado, o meia belga Eden Hazard, que apresenta dores no tornozelo esquerdo, segue treinando em separado.

*Com informações de EFE