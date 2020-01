Marquinhos renova contrato com Paris Saint-Germain até 2024

Divulgação/PSG

O zagueiro brasileiro Marquinhos renovou nesta segunda-feira contrato com o Paris Saint-Germain e ampliou o vínculo com o clube francês por mais dois anos, até junho de 2024.

Marquinhos, que tem 25 anos e chegou ao PSG em 2013, jogou 270 partidas com a equipe, marcando 20 gols e ajudando na conquista de 19 títulos.

No comunicado em que anunciou a renovação, o PSG não deu detalhes sobre as condições para o prolongamento do contrato de Marquinhos.

Titular da seleção brasileira, o zagueiro disse estar satisfeito com o acordo para seguir no PSG por mais duas temporadas. Na nota divulgada pelo clube, Marquinhos disse que considera o clube muito especial e que tem ambições para o futuro.

O brasileiro também destacou que sua família está muito bem adaptada em Paris e que se sente em casa na cidade.

“Aqui tenho tudo o que preciso”, afirmou Marquinhos.

*Com informações da EFE