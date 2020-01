Marquinhos sofre lesão e desfalca o PSG por 3 semanas

Divulgação PSG Marquinhos



O zagueiro Marquinhos, do PSG, teve uma lesão no bíceps femoral da coxa direita detectada nesta quinta-feira (23). O Paris Saint-Germain informou que o brasileiro já iniciou o tratamento e deve ficar longe dos gramados por três semanas.

Marquinhos foi o autor do gol que deu início a vitória do PSG por 3 a 0 contra o Rennes, na última quarta-feira (22), válida pela Copa da Liga Francesa. O jogador sentiu dores e foi substituído no segundo tempo da partida.

O zagueiro brasileiro deve estar liberado para atuar na partida contra o Borussia Dortmund, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, dia 18 de fevereiro.