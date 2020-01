Martinelli e mais dois brasileiros entram em lista da Uefa de 50 promessas

EFE/ANDY RAIN Gabriel Martinelli está brilhando no Arsenal



Gabriel Martinelli, do Arsenal, Dodô e Tetê, ambos do Shakhtar Donetsk, figuram na lista da Uefa dos 50 jovens para o público ficar de olho em 2020. Na tarde desta quinta-feira (2), a entidade divulgou os nomes com base na análise de repórteres especialistas no tema.

Destaque do Ituano na última edição do Paulistão, Martinelli foi citado como o primeiro jogador do Arsenal a marcar quatro vezes nas primeiras quatro partidas desde Ian Wright (atleta dos anos 90).

Ainda em fase de adaptação ao futebol inglês, Martinelli está encantando a torcida dos “Gunners” com o seu belo aproveitamento de bolas na rede. Por enquanto, ele marcou 8 vezes e deu 3 assistências em 17 jogos disputados.

Dodô, por sua vez, recebeu elogios da Uefa, que informou a evolução do lateral-direito após o seu empréstimo para o Vitória Guimarães (Portugal). Já Tetê foi classificado como um jogador com “ótimo poder de destruição”.

Confira os mencionados