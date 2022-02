Matheus Cunha sofre grave lesão no Atlético de Madrid e preocupa a seleção brasileira 

Além de ser baixa no time de Diego Simeone nos importantes jogos contra o Manchester United, pelas oitavas da Liga dos Campeões, o centroavante deverá desfalcar o Brasil nas últimas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022

EFE / Zipi Matheus Cunha saiu machucado da partida entre Atlético de Madrid e Levante



O Atlético de Madrid confirmou, na tarde desta sexta-feira, 17, que o atacante Matheus Cunha sofreu uma preocupante lesão. De acordo com o clube espanhol, o brasileiro foi submetido a exames médicos, que detectaram uma torção grave do ligamento lateral do joelho direito. Desta forma, além de ser baixa no time de Diego Simeone nos importantes jogos contra o Manchester United, pelas oitavas da Liga dos Campeões, o centroavante deverá desfalcar a seleção brasileira nas últimas partidas do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022 – os duelos da Canarinho são contra Chile e Bolívia, nos dias 24 e 29 de março, respectivamente.

A lesão de Matheus Cunha aconteceu na partida diante do Levante, na última quarta-feira, 16, pelo Campeonato Espanhol. Sem um prazo certo para voltar aos gramados, o atacante escreveu uma mensagem em sua conta no Instagram após o diagnóstico. “Um passo de cada vez. Até meio passo serve. Siga firme, não há motivo para ter pressa. Não perca a motivação só porque as coisas não estão correndo como o previsto. Adversidade gera sabedoria e é isso que levará você ao sucesso. Obrigado por tanto carinho! Já estaremos rindo dentro do campo”, afirmou o jogador, agradecendo o apoio dos fãs e mostrando certa resiliência.