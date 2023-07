Mbappé apoia protestos por morte de jovem na França, mas pede fim da violência

Atacante publicou comunicado em nome da seleção dizendo que os jogadores ‘sentem a dor’ da família, mas querem protestos pacíficos

EFE/EPA/Abir Sultan Capitão da seleção, Mbappé postou comunicado sobre os protestos por morte de jovem que assolam a França



Capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé, postou um comunicado em suas redes sociais nesta sexta-feira, 30, pedindo pelo fim da violência nos protestos pela morte do jovem Nahel, na França, morto na terça-feira por um policial durante uma abordagem. “A violência não resolve nada, especialmente quando inevitavelmente se volta contra aqueles que a expressam”, escreveu o atacante do PSG. Mbappé ressaltou que todos os franceses “ficaram marcados e chocados com a morte do jovem Nahel” e que muitos dos jogadores da seleção compartilham “os sentimentos de tristeza e dor”. Em nome de toda a seleção, o jogador pediu para que “o tempo de violência dê lugar ao luto, ao diálogo e à reconstrução”. Os protestos pela morte de Nahel tomaram o país com carros e objetos em chamas, lojas saqueadas e ruas danificadas. Somente na quinta-feira, 29, foram 900 prisões. O governo anunciou um efetivo de 45 mil policiais para conter a violência.