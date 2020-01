Mbappé diz que prefere Cristiano Ronaldo a Messi e evita comparação com Neymar

EFE/EPA/YOAN VALAT

O francês Kylian Mbappé, do PSG e da seleção francesa, concedeu entrevista à TV Globo e participou de uma brincadeira em que tinha que escolher entre duplas icônicas do futebol mundial. O campeão do mundo não exitou na hora de responder algumas perguntas, mas quando teve que se comparar com Neymar, seu companheiro de equipe, fugiu da resposta.

Ao ser questionado quem preferia entre Thiago Silva, seu companheiro de PSG, e Van Dijk, atual melhor zagueiro do mundo, Mbappé não exitou: “O Monstro. Está em alto nível há dez anos. Van Dijk pode ser o melhor do mundo hoje, mas tem uma história que está começando”. O atacante de 21 anos também disse que prefere a seleção francesa campeã da Copa do Mundo de 2018 ao invés do time de 1998. E a explicação foi clara: “porque eu estava lá.”

O craque do PSG preferiu não escolher entre Pelé e Maradona. Mbappé defende que os dois poderiam jogar no mesmo time.

“Estão no mesmo nível, são lendas do futebol. Sei da rivalidade Brasil e Argentina, mas se tirarmos isso, eles podem jogar juntos. Um no meio, outro mais a frente, como nove”, disse.

Já sobre Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, Mbappé fez uma comparação curiosa: “Impossível, impossível. É como escolher entre seu pai e sua mãe, fizeram muita gente sonhar, como eu. Ronaldo jogou no Barcelona e Real, e ninguém o detesta. Ronaldinho com sua alegria, não dá para não gostar deles”, brincou.

O francês não exitou na hora de escolher entre Messi e Cristiano Ronaldo. Mbappé é fã de CR7 desde a infância e não surpreendeu quando afirmou preferir o craque português.

“Cristiano com certeza, mas é bem difícil essa. Sou muito fã do Cristiano. Mesmo quando não faz um grande jogo, para mim, sempre joga bem”, afirmou.

Por fim, Mbappé fugiu de responder comparações com Neymar, craque brasileiro com quem divide vestiário no PSG.

“Jogamos juntos, jamais comparo dois da mesma equipe, não bom, não. Neymar é um artista, uma honra jogar com ele. E ainda virou um amigo”, fugiu.