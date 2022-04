Mbappé e Neymar brilham, mas PSG sofre empate do Strasbourg nos acréscimos

Mesmo com o título do Campeonato Francês 2021/2022 assegurado e apenas cumprindo tabela, o Paris Saint-Germain usou força máxima contra o sexto colocado

EFE/EPA/YOAN VALAT Neymar e Mbappé se destacaram em empate do PSG contra o Strasbourg



Mesmo com o título do Campeonato Francês 2021/2022 assegurado e apenas cumprindo tabela, o Paris Saint-Germain usou força máxima para enfrentar o Strasbourg nesta sexta-feira, 29. Após sair atrás, o time de Maurício Pochettino virou com gols de Kylian Mbappé (duas vezes) e Hakimi, indicando que ganharia mais uma partida com certa tranquilidade. Verratti (contra) e Caci, já nos acréscimos, empataram o confronto em 3 a 3. Restando três partidas para o fim da temporada, o Strasbourg é o sexto colocado e ainda sonha com uma vaga na Liga Europa.

A partida foi extremamente agitada no Estádio de la Meinau. Logo no início, Gameiro recebeu lançamento, ganhou na corrida de Kimpembé e estufou as redes de Donnarumma. Aos 23 minutos, no entanto, Neymar deu belo lançamento para Mbappé, que bateu entre as pernas do goleiro para deixar tudo igual. No retorno do intervalo, a dupla voltou a funcionar: o francês recebeu do brasileiro e deixou na medida para Hakimi virar, aos 19 minutos. Pouco depois, Mbappé recebeu um “presente” da defesa adversário e deslocou o arqueiro para ampliar. Quando tudo se encaminhava para uma vitória simples, Verratti fez gol contra e Caci, já nos acréscimos, fez o terceiro para o Strasbourg.