Mbappé e Paquetá concorrem ao prêmio de melhor jogador do Francês; Messi e Neymar ficam de fora 

Líder nos quesitos gols (24) e assistências (15), o jovem do Paris Saint-Germain é o favorito a levar o troféu pela terceira temporada

FRANCK FIFE / AFP Mbappé é o artilheiro e o garçom do Campeonato Francês 2021/2022 até o momento



A Associação de Futebolistas da França divulgou nesta terça-feira, 3, a lista dos cinco finalistas ao prêmio de melhor jogador do Campeonato Francês 2021/2022. Campeão com quatro rodadas de antecedência, o Paris Saint-Germain tem somente Kylian Mbappé na disputa. Líder nos quesitos gols (24) e assistências (15), o jovem é o favorito a levar o troféu pela terceira temporada – a estrela parisiense também ganhou nas edições 2018/2019 e 2020/2021. Para isso, no entanto, ele terá que desbancar Lucas Paquetá (Lyon), além dos compatriotas Ben Yedder (Monaco), Dimitri Payet (Olympique de Marseille) e Martin Terrier (Rennes).

Único brasileiro na disputa pelo prêmio, Lucas Paquetá está brilhando em sua segunda temporada no Lyon. Peça-chave no time, atualmente sétimo colocado na tabela, ele contribuiu contribuiu com 8 gols e 6 assistências nas 33 partidas em que esteve em campo. As principais ausências na disputa, por outo lado, ficam por conta de Lionel Messi e Neymar, que perderam várias rodadas por causa de lesões e não repetiram atuações de temporadas anteriores.