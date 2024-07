Melhor do mundo em 2020, Lucy Bronze deixa Barcelona e assina com o Chelsea

Lateral inglesa jogou por dois anos no Barça, conquistou sete títulos, entre eles, duas Ligas dos Campeões

A lateral inglesa Lucy Bronze deixou o Barcelona e assinou com o Chelsea, anunciou o clube londrino nesta quarta-feira (17). Bronze, de 32 anos e eleita melhor jogadora do mundo pela Fifa em 2020, chega a Stamford Bridge com um contrato de duas temporadas. Ela foi uma peça importante no Barça, onde jogou por dois anos, conquistando sete títulos, entre eles duas Ligas dos Campeões. “Ser uma jogadora do Chelsea é um pouco surreal. Estou muito feliz por voltar à Inglaterra. Minha família está muito feliz por poder ver mais jogos meus”, disse. Bronze, ex-jogadora de Manchester City, Liverpool e Lyon, tem 125 jogos pela seleção da Inglaterra, com a qual foi campeã da Eurocopa Feminina em 2022. O Chelsea venceu as últimas cinco edições do Campeonato Inglês.

