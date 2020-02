Mesmo com PSG em alta, Leonardo é pressionado sobre situações de Neymar e Mbappé

Reprodução Leonardo é o atual diretor esportivo do PSG



O PSG navega em águas tranquilas no Campeonato Francês. Líder isolado na Ligue 1, com 12 pontos de vantagem para o Olympique, segundo colocado, mesmo assim o diretor de futebol do clube parisiense, Leonardo, precisa apagar princípios de incêndio ao redor da instituição.

Em entrevista ao “Canal+”, Leonardo foi questionado sobre os momentos de Neymar e Mbappé. O brasileiro esteve envolvido em uma polêmica nas últimas semanas por conta de sua festa de aniversário. Já o francês discutiu publicamente com Thomas Tuchel, após ser substituído.

“Neymar está comprometido e feliz. É um jogador fantástico e tê-lo conosco é maravilhoso. Mbappé não pode ser considerado uma criança mimada, pois ele é um jogador comprometido e fantástico. Estou feliz por termos dois dos quatro melhores jogadores do mundo”, comentou Leonardo.

O diretor de futebol do clube parisiense fez questão de reforçar que o objetivo principal do PSG é a Champions League.

“Estamos calmos. O PSG quer jogar as oitavas, as quartas, a semi. Seria bom para a França que a gente fosse para a final, não apenas para Paris. Hoje estou feliz que temos uma ótima equipe. As perguntas são sempre se somos capazes de conseguir alcançar isso, mas nós temos um goleiro que venceu três vezes a Liga dos Campeões e jovens que estão entre os melhores do mundo”, disse.