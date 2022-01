Messi chega a Paris recuperado da Covid-19 e voltará aos treinos do PSG

Atacante estava de folga na Argentina quando testou positivo; ainda não há prazo para retorno aos gramados

Reprodução/Twitter/@PSG_Inside Messi estava na Argentina com a família quando positivou para a doença



O atacante Lionel Messi, que testou positivo para Covid-19 durante as férias de fim de ano na Argentina, chegou a Paris nesta quinta-feira (data local) após testar negativo e voltará a treinar com os companheiros de Paris Saint-Germain “nos próximos dias”. O anúncio foi feito pelo clube em comunicado médico com os resultados dos testes realizados pelos jogadores, que incluíram um novo positivo, o de Layvin Kurzawa nesta manhã, que obrigou o lateral francês a se isolar. Segundo a imprensa argentina, Messi tinha partido de Rosário rumo a Paris em avião privado na madrugada desta quarta-feira. O PSG, que tinha reportado a doença do craque no fim de semana passado, não informou se o atacante estará disponível para o jogo do próximo domingo, contra o Lyon. Na véspera desse jogo, o técnico Mauricio Pochettino concederá a habitual entrevista coletiva. No domingo passado, ele antecipou que se Messi testasse negativo, poderia voltar à França. O clube parisiense, como muitos outros, está sendo afetado por surto de Covid-19. Além de Kurzawa, nos últimos dias foram reportados os casos de Juan Bernat, Sergio Rico, Gianluigi Donnamura, Danilo e Nathan Bitumazala.

*Com informações da EFE