Messi desabafa após derrota no Espanhol: ‘Desde janeiro, está tudo horrível’

Craque falou sobre o título conquistado pelo Real Madrid e a má fase do Barcelona

Lionel Messi dá poucas entrevistas, mas nesta quinta-feira, ao se pronunciar após a derrota do Barcelona por 2 a 1 para Osasuna, e a confirmação do título para o rival Real Madrid, o camisa 10 deixou transparecer toda a sua insatisfação com a atual temporada do time catalão.

O desabafo começou ainda em campo, quando marcou seu gol em uma maravilhosa cobrança de falta, sem chances para o goleiro. Ao invés de comemorar, Messi xingou. Ainda em campo, após o apito final, o craque argentino deu um recado direto.

“O Real Madrid fez o que precisava e tem muito mérito (ao ser campeão espanhol). Mas nós ajudamos que eles levassem a liga”, disse “Desde janeiro, tudo está horrível”, disparou ao canal Movistar. Em janeiro, o clube contratou o técnico Quique Setién para substituir Ernesto Valverde.

“Éramos muito irregulares, perdemos pontos onde não deveríamos ter perdido. O jogo de hoje reflete o que foi nosso ano”. Messi relembrou reveses recentes do clube. “Roma, Liverpool, as pessoas estão ficando sem paciência porque não estamos dando nada a elas. Se queremos lutar pela Liga dos Campeões, precisamos mudar muitas coisas, fazer uma autocrítica”, desabafou.

Para o principal jogador do Barcelona, o time precisa melhorar muito para ir longe na Liga dos Campeões. “Eu disse que se continuássemos dessa maneira, era difícil vencer a Liga dos Campeões, e está claro, não conseguimos nem vencer o Campeonato Espanhol.”

Sem nenhum título nacional, resta apenas a esperança de conquistar o torneio continental. O próximo duelo da equipe é contra o Napoli, 6º colocado no Campeonato Italiano, em 8 de agosto, no jogo de volta das oitavas de final. “Se continuarmos assim, vamos perder para o Napoli”, disse Messi. No jogo de ida, os times empataram em 1 a 1. Caso o Barcelona seja eliminado, será a primeira vez desde 2007 que o time termina a temporada sem um título.